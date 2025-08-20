BIST 11.135
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 1

Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 2

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı - Resim: 3

Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

