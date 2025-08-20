Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kamyon devrildi! İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Anadolu Ajansı
|
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde asfalt yüklü kamyon devrildi. İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor. Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Otoyolun İstanbul istikameti 1. viyadük mevkisinde, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen asfalt yüklü kamyon devrildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Ulaşım, Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
Ekipler, kamyonun kaldırılması ve yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
