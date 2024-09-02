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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Otoyolun İstanbul istikameti Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 tır ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza! Yol ulaşıma kapandı, 3 tanker 2 tır 1 otomobil...

Öte yandan LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı. Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikametinde ekiplerin çalışması sürüyor.

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