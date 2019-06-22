Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında Ergin Ataman'ın olay görüntüsü

Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu. ABD'li basketbolcu şampiyonluk maçında 38 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maça damga vurdu. Larkin, 35 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, böylece Anadolu Efes kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı.