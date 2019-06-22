Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçında Ergin Ataman'ın olay görüntüsü
Anadolu Efes Başantrenör Ergin Ataman'ın Fenerbahçe ile oynadıkları Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin son maçındaki görüntüsü dikkat çekti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde play-off final serisinin 7. ve son maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yendi ve şampiyonluğa ulaştı. 2009'dan sonra ilk şampiyonluğunu elde eden Anadolu Efes'te Shane Larkin attığı 38 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe'nin 3 sezonluk şampiyonluk serisi ise son buldu.
Anadolu Efes'te Shane Larkin, Fenerbahçe Beko'ya karşı oynanan 7'nci maçta 38 sayı final maçının MVP'si oldu. ABD'li basketbolcu şampiyonluk maçında 38 sayı, 4 asist ve 3 ribaund ile maça damga vurdu. Larkin, 35 verimlilik puanıyla MVP ödülünün sahibi oldu. Yıldız oyuncu, böylece Anadolu Efes kariyerindeki en yüksek sayıya ulaştı.
Efes Başantrenörü Ergin Ataman’ın maç boyunca yerinden kalkmaması ise dikkat çekti. Ataman, müsabaka boyunca yedek kulübesinde yerinde dururken, parkedeki oyunculara yardımcı antrenörleri müdahale etti.
Ergin Ataman şampiyonluğun gelmesiyle birlikte Obradovic'in elini sıkarak soyunma odası tüneline girdi.