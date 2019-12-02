Anadolu Ajansı'nın Yılın Fotoğrafları Oylaması başladı İşte çok özel 50 kare
Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği Yılın Fotoğrafları Oylaması başladı. AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek.
Yarışma 3 kategoriden oluşuyor.
Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.
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HABER KATEGORİSİ
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