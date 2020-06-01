Amuda kalkan Çağla Şikel kusursuz fiziğiyle gençlere taş çıkarttı
Ünlü manken Çağla Şıkel, TikTok uygulamasına amuda kalktığı videoyu koydu. Şıkel vücuduyla göz kamaştırdı.
Salgın nedeniyle birçok ünlü gibi evine karantina giren manken ve sunucu Çağla Şıkel, bu aralar sosyal medya platformu TikTok'a merak sardı. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şıkel, son olarak amuda kalkıp çektirdiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
"Kusursuz fiziğiyle tam not aldı": Çektiği videolarla eğlenceli kimliğini ortaya çıkaran Şıkel, fit vücudunu gözler önüne sermek için amuda kalkarak spor hareketleri yaptı. Şıkel bu anları "TikTokspor" notuyla Instagram hesabından da paylaştı.
"Allah'ım ne yapıyorsun sen?": Ünlü ismin videosuna takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum gelirken, yakın dostları da sessiz kalamadılar. Ünlü oyuncu Melek Baykal, Şıkel'in paylaştığı videoya, "Ayyy Allah'ım sen ne yapıyorsun?" notunu paylaştı.
"Gençlere taş çıkarttı": Şıkel'in yakın arkadaşı Alişan videoyu şaşkınlıkla izlerken"Çıkıyorum takipten" diyerek espri yaptı. Başarılı sunucunun videosu kısa sürede 463 binden fazla görüntülenme aldı.