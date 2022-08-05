Amine Gülşe'nin o fotoğrafını eşi Mesut Özil bile ilk kez gördü, şaştı kaldı

Dünyanın en iyi 12. futbolcusu olarak seçilen Mesut Özil, 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evlilikleri parmakla gösterilen çift ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Özil gibi gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Gülşe'nin okul yıllarına ait fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Eşi bile o halini görünce şaştı kaldı. İşte Amine Gülşe'nin o fotoğrafı..