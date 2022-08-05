Amine Gülşe'nin o fotoğrafını eşi Mesut Özil bile ilk kez gördü, şaştı kaldı
Türk futbolunun yanı sıra Dünya'ya adını yazdırmış futbolculardan olan Mesut Özil, Türkiye güzeli Amine Gülşe ile dünya evine girmişti. Evliliklerini çocuklarıyla taçlandıran çift ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Gülşe'nin okul yıllarında gösteride çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. O fotoğrafı ilk kez gören Özil şoke oldu...
Dünyanın en iyi 12. futbolcusu olarak seçilen Mesut Özil, 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe ile hayatını birleştirmişti. Mutlu evlilikleri parmakla gösterilen çift ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Özil gibi gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Gülşe'nin okul yıllarına ait fotoğrafı gün yüzüne çıktı. Eşi bile o halini görünce şaştı kaldı. İşte Amine Gülşe'nin o fotoğrafı..
Amine Gülşe'nin okul yıllarına ait bir fotoğrafı ortaya çıktı. Mesut Özil ile evli olan Amine Gülşe, katıldığı bir etkinlikte Hint kızı olmuş. Ünlü isim Amine Gülşe'nin bu hallerini, eşi Mesut Özil dahi görmemiş.
Yurt dışında sürdürdüğü futbolculuk kariyerini Türkiye'ye taşıyan Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile hayatını birleştirmişti.
Güzellik tacını aldıktan sonra Türkiye'ye yerleşen Amine Gülşe, tıpkı eşi Mesut Özil gibi gurbetçi bir ailenin çocuğu. Yurt dışında eğitim alan Gülşe, liseyi İsveç'te tamamlamıştı.