Amine Gülşe ve Mesut Özil evlendi! Düğüne ünlü akını oldu
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe, dün akşam dünyaevine girdi. Düğüne ise birçok ünlü isim akın etti.
Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye eski güzeli Amine Gülşe, Four Seasons Bosphorus Oteli'nde gerçekleşen nikah töreninin ardından dünya evine girdi. Genç çiftin görkemli düğününü ise adeta ünlü geçidine döndü.
Çiftin nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan yaptı. Çifte mutluluk dileyen Erdoğan, evlilik cüzdanını Amine Gülşe'ye takdim etti. Ünlü çift Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.
Genç çiftin görkemli düğünü ise adeta ünlü geçidine döndü. Amine ve Mesut çiftinin düğününe Acun Ilıcalı, kızı Leyla ile beraber katıldı. Acun'un Özil'in düğününde dans etmesi ise herkesi şok etti.
Şeyma Subaşı ile evlenirken bile kendi düğününde oynamayan Ilıcalı, bu düğünde Özil, ile karşılıklı döktürdü.