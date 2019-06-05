Amine Gülşe ve Mesut Özil dünya evine giriyor! Amine Gülşe'nin olay bekarlığa vedası

Ünlü çiftin balayı adresilerinin ise Maldivler olacağı konuşulmuştu ki Acun Ilıcalı ile aynı arsa üzerinden villa yaptıran Özil'in 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'da nişanlısı Amine Gülşe ile balayı yapacakları netlik kazandı.