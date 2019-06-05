Amine Gülşe ve Mesut Özil dünya evine giriyor! Amine Gülşe'nin olay bekarlığa vedası
Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, ve nişanlısı Amine Gülşe 7 Haziran'da İstanbul'da yapılacak düğünle dünya evine girecek. Amine Gülşe, arkadaşlarıyla beraber Boğaz'da bekarlığa veda kutlaması yaptı.
Ünlü çift Mesut Özil ve Amine Gülşe, 7 Haziran'da İstanbul'daki Four Seasons Bosphorus'ta yapılacak düğünde bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek. İkili, 300 kişinin katılacağı görkemli düğün tasarladı. Düğün önce Amine Gülşe, arkadaşlarıyla beraber İstanbul Boğazı'nda bekarlığa veda partisi vererek eğlendi.
Amine Gülşe'nin İstanbul Boğazı'nda teknede kutladığı bekarlığa vedasına yakın dostları ve ailesi katıldı. Bekarlığa veda partisinde duygusal anlar yaşan güzel oyuncu zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.
Mesut Özil ile iki yıldır birlikte olan Amine Gülşe'nin bekarlığa veda paylaşımları sosyal medyadan paylaşıldı.
Ünlü çiftin balayı adresilerinin ise Maldivler olacağı konuşulmuştu ki Acun Ilıcalı ile aynı arsa üzerinden villa yaptıran Özil'in 2 sezondur tatil yaptığı Alaçatı'da nişanlısı Amine Gülşe ile balayı yapacakları netlik kazandı.