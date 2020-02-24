Amine Gülşe Mesut Özil çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!
Geçtiğimiz yıl nikah masasına oturan Mesut Özil ve Amine Gülşe çiftinin bebek beklediği öğrenilmişti. Arsenal'de futbol oynayan Mesut Özil ve Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Arsenal'in yıldız futbolcusu ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe geçtiğimiz yıl 2019'un haziran ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çift Mesut Özil'in iş nedeniyle Londra'da yaşıyor. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz hafta Amine Gülşe'nin hamile olduğu duyulmuştu. 8 aylık hamile olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den henüz bir açıklama gelmedi. 8 aylık hamile olan Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu çift anne ve baba olmak için gün sayıyor.
Cinsiyeti belli oldu: Geçen yıl görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren Amine Gülşe ve Mesut Özil çiftinin kızı olacak.
İkiliden her ne kadar açıklama gelmese de haber yayıldı. Çiftin bebeklerini önümüzdeki ay kucaklarına almaları bekleniyor.
Amine Gülşe kimdir? : Amine Gülşe 30 Nisan 1993'te doğdu. İsveç vatandaşı olan Amine Gülşe eğitim hayatını İsveç'te tamamlamıştır.