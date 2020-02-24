Amine Gülşe Mesut Özil çiftinin bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Arsenal'in yıldız futbolcusu ve 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe geçtiğimiz yıl 2019'un haziran ayında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Çift Mesut Özil'in iş nedeniyle Londra'da yaşıyor. Ünlü çiftten sevindiren haber geldi. Geçtiğimiz hafta Amine Gülşe'nin hamile olduğu duyulmuştu. 8 aylık hamile olan Amine Gülşe ve Mesut Özil'den henüz bir açıklama gelmedi. 8 aylık hamile olan Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu çift anne ve baba olmak için gün sayıyor.