Amine Gülşe harekete geçti! Mesut Özil ile evlenir evlenmez yaptı

Evlilikleri hem Türkiye hem de Dünya'da geçtiğimiz haftanın en çok konuşulanları arasında yerini alan Mesut Özil ve Amine Gülşe, gündemdeki yerlerini korumaya devam ediyor. Son günlerin en popüler çiftinin güzeli Amine Gülşe, düğünlerinin ardından ilk icraatini gerçekleştirdi.