Amerikan haber ajansı AP Cerrahpaşa'nın koronavirüs kahramanlarını fotoğrafladı
Dünyaca ünlü Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), yeni tip corona virüse karşı tedavi çalışmalarının sürdüğü hastanelerden biri olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne girdi. AP koronavirüsün kahramanları sağlık çalışanlarımızı fotoğrafladı.
Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yakalananların tedavi edildiği hastanelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. Cerrahpaşa Tıp adeta İstanbul'un korona üssü haline geldi. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), içine girdiği Cerrahapaşa'dan fotoğraflar paylaştı.
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Düne ait fotoğraflarda, corona virüs hastaları için ayrılmış bölümde görev yapan doktor ve sağlık personeli yer aldı.
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Ajans, ilk vakanın görüldüğü günden bu yana günlük ölümlerin ve enfeksiyon oranlarının düştüğü hafta vurgusu yaptı...
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İşte AP'nin fotoğrafları...
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