Amerikan haber ajansı AP Cerrahpaşa'nın koronavirüs kahramanlarını fotoğrafladı

Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına yakalananların tedavi edildiği hastanelerden biri de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi. Cerrahpaşa Tıp adeta İstanbul'un korona üssü haline geldi. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), içine girdiği Cerrahapaşa'dan fotoğraflar paylaştı.