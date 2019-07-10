Amerikalı usta oyuncu Rip Torn hayatını kaybetti
Men in Black, 30 Rock, The Larry Sanders Show gibi film ve dizilerle tanınan Rip Torn, 88 yaşında hayata gözlerini yumdu.
88 yaşındaki ABD'li televizyon, sinema ve tiyatro oyuncusu Rip Torn'un basın danışmanı Rick Miramontez, ünlü oyuncunun evinde yaşamını yitirdiğini duyurdu. 1950'li yıllardan bu yana kameralar karşısında olan Rip Torn'un ölüm sebebine dair bir açıklama yapılmadı.
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Rip Torn Kimdir?
Elmore Rual Torn Jr., kısaca Rip Torn, Amerikalı aktör. 6 Şubat 1931'de dünyaya geldi. Torn, Texas Üniversitesi'nde eğitim gördükten sonra oyunculuğa başladı.
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İlk eşi Ann Wedgeworth'le 1955'ten 1961'e kadar evli kalan Torn'un, 1956'da Danae Torn adlı bir kızı oldu. İkinci eşi Geraldine Page'le 1963'te evlendi, eşi 1987'de hayatını kaybetti.
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Bu evlilikten de Angelica Page, Tony Torn, ve John Torn adlarında üç tane çocuğu daha oldu.
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