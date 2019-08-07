Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı

NORVEÇ'ten Danimarka'ya uçan ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti, Doğu Jutland Metropol bölgesindeki Aarhus Havalimanı'na inişi sırasında yandı.

Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı - Sayfa 1

ABD'li şarkıcı Pink'in özel jeti Danimarka'nın Doğu Jutland Metropol bölgesinde yer alan Tirstrup kasabasındaki Aarhus Havalimanı'nda yandı.

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Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı - Sayfa 2

Norveç'in başkenti Oslo'da verdiği konser sonunda Danimarka'ya uçan şarkıcının menajerinin ve ekipten diğer kişilerin bulunduğu Cessna 560XL model uçağın iniş sırasında alev aldığı bildirildi.

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Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı - Sayfa 3

Yerel basın, uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

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Amerikalı ünlü şarkıcı Pink ölümden döndü! İnişte özel jeti yandı - Sayfa 4

Aarhus Havalimanı yetkilileri, uçaktaki yangının havalimanı trafiğini aksatmadığı bilgisini verdi.

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