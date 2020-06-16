Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı

Bir Türk hayranının Twitter'da, "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki şarkıcı, şöyle bir cevap verdi:

"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor."