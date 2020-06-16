Amerikalı şarkıcı Halsey Türk çıktı
Macaristan asıllı ABD'li şarkıcı Halsey, Türk hayranlarını şaşırtan bir açıklama yaptı. Twitter'da bir hayranının, "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına cevap veren yıldız şarkıcı, Türk DNA'sına sahip olduğunu itiraf etti.
Asıl adı Ashley Nicolette Frangipane olan ünlü şarkıcı Halsey, Instagram hesabından baklava fotoğrafıyla birlikte, "Yavaş yavaş ev baklavasında ustalaşıyorum" diye paylaşım yaptı.
Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanan Macaristan asıllı ABD'li şarkıcının paylaşımına Türk hayranları da yorumlarda bulundu.
Bir Türk hayranının Twitter'da, "Türkiye'de baklava yemeni tavsiye ediyorum" mesajına da duyarsız kalmayan 25 yaşındaki şarkıcı, şöyle bir cevap verdi:
"Macar asıllı olduğumu düşünerek büyüdüm. Sonra DNA testi yaptırdım ve pek de Macar olmadığımı, aslında Türk olduğumu gördüm. Sadece yüzde 11'lik bir oran ama baklavayı sevmeme yetiyor."
Halsey'in bu açıklamasından sonra kendisini Türkiye'ye davet eden çok sayıda mesaj atıldı, Halsey’e Türkiye tanıtımı yapıldı.