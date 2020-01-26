Amerikalı şarkıcı Della Miles depremzedelere destek verdi gönüllü sahne alacak
ELAZIĞ'da meydana gelen deprem sonrası Amerikalı şarkıcı Della Miles, Türkiye'nin acısını paylaştı. Yardım için yapılacak bir etkinlikte ücretsiz olarak sahne alacağını duyurdu.
Müslüman olduğunu açıklayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle de bilinen Amerikalı şarkıcı Della Miles, Elazığ'da yaşanan 6,8'lik depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Miles, depremzedeler için seve seve yardım kampanyasında bulunabileceğini dile getirdi.
Della Miles, yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
"Mart ayından itibaren çok çok özlediğim Türkiye'ye döneceğim. O tarihten itibaren depremzedeler yararına düzenlenecek bir etkinlikte seve seve sahne almaya hazırım. Türk halkı beni bağrına bastı, kız kardeşleri, ablaları ve evlatları olarak gördüler. Ben de yaşanan depremden sonra onlar için elimden geleni yapmayı kendime bir borç bildim. Onun için yaraları sarmak adına sanatımla ve yüreğimle Türk halkının yanında olacağım."
Miles, Barış Pınarı Harekatı sırasında kendi isteği ile Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi sınırında sıfır noktasına gidip, çelik yeleğini giyerek hem vatandaşlar, hem de güvenlik güçlerine destek vermişti.
Toplumsal duyarlılığıyla dikkat çeken Miles, Eskişehir İl Göç İdaresi'nin düzenlediği etkinliklerde de gönüllü olarak göçmen gençlerle şarkı söylerken, Konya'daki Şeb-i Arus törenlerinde de Yusuf İslam'a ait 'Bismillah' ve 'Mustafa' adlı İngilizce ilahileri seslendirmişti.