Amerikalı rapçi Brian J. Quinones dur ihtarına uymayınca canlı yayında öldürüldü
Amerikalı rapçi Brian J. Quinones, polisin dur ihtarına uymayınca canlı yayında polis tarafından öldürüldü.
Amerikalı rap şarkıcısı Brian J. Quinones, polis tarafından dur ihtarına uymayınca beş el ateş edilerek öldürüldü.
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Amerika'nın Minneapolis şehrinde Cumartesi günü rap sanatçısı Brian J. Quinones, kırmızı ışıkta geçtiği için polis anons yaparak arabasını kenara çekmesini söyledi.
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Rapçi durmak yerine kaçınca polisle aralarında kovalamaca başladı. Brian, kovalamaca anlarını Facebook hesabından canlı olarak yayınladı.
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Polis kendisini sıkıştırınca kaçamayacağını anlayan rapçi Brian, eline büyük bir bıçak aldı.
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