Amerika'da Cemal Can Canseven fare istilasıyla karşı karşıya kaldı Türkiye'yi övdü
AMERİKA'ya giden Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, fare istilasıyla karşı karşıya kaldı. Panik anları yaşayan Canseven, Türkiye'ye övgü yağdırdı.
Geçtiğimiz yıl Survivor'a katılmasıyla Türkiye'ye adını duyuran, yarışmadan da birinci olarak çıkan Cemal Can Canseven, geçtiğimiz haftalarda da ilk şarkısını piyasaya sürdü. Kısa sürede büyük bir ilgi gören Canseven'in şarkısı 5,6 milyon izlenmeye ulaştı.
Şimdilerde başarısının tadını çıkaran genç isim, tatil için New York'a gitti ancak hiç beklemediği şeylerle karşılaştı.
Yıllardır New York'ta görülen dev fareler, koronavirüs ile beraber daha da içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın yüzünden yemek için çöp sıkıntısı çeken 3 milyon fare, restoranları dahi bastı.
Ülkeyi saran farelerden Cemal Can Canseven de nasibini aldı. Dolaşmak için parka giden şarkıcı ve fenomen, gördüğü manzara karşısında paniğe kapıldı.