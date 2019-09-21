Amerika'da bulunan esrarengiz üsse 1 milyon ufocu! Ufo'lar gerçekten var mı
Amerika'da bulunan ve 51. bölge olarak adlandırılan üste ufo parçaları olduğu iddia ediliyordu. Sosyal medyada da üsse baskın yapılması noktasında çağrılar yapılıyordu. Etkinliğe katılacağını duyuran 1 milyon kişi şimdiden toplanmaya başladı.
UFO'lar var mı? Uzaylılar dünyaya geldi mi? İşte bu soruların cevabını merakla bekleyenler ABD'nin Nevada eyaletinde buluşuyor. Eyalet, uzaylılarla ilgili gizli araştırmaların yapıldığı iddia edilen amerikan hava kuvvetlerine ait üsse ev sahipliği yapıyor.
51'inci bölge olarak anılan üs, haziran ayında sosyal medya üzerinden başlatılan bir etkinlikle gündeme geldi. 51. Bölge baskını olarak adlandırılan etkinlikte 20 Eylül'de üssün etrafında toplanma çağrısı yapılıyordu. Kisa sürede 1 milyondan fazla kişi etkinliğe katılacağını ilan etti.
Facebook'da etkinliği ilk organize eden üniversite öğrencisi Matty Roberts çekilme kararı alsada organizasyona ilgi hala yoğun.
Onlarca UFO meraklısı, şimdiden üssün yakınlarındaki rachel kasabasında toplanmaya başladı. Yetkililer, bölgeye kapasitesinin çok üzerinde insan yığılmasından kaygılı.