Amerika'da bulunan esrarengiz üsse 1 milyon ufocu! Ufo'lar gerçekten var mı

UFO'lar var mı? Uzaylılar dünyaya geldi mi? İşte bu soruların cevabını merakla bekleyenler ABD'nin Nevada eyaletinde buluşuyor. Eyalet, uzaylılarla ilgili gizli araştırmaların yapıldığı iddia edilen amerikan hava kuvvetlerine ait üsse ev sahipliği yapıyor.