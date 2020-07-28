Amerika 'hacklenemez' kuantum internet planını açıkladı
83 kilometrelik kuantum ağı kuran Amerika, 10 yıllık 'hacklenemez' internet planını açıkladı.
ABD'li bilim insanları, kuantum bilgi işleme teknolojisine dayanan daha güvenli bir internet için altyapı çalışmalarında başladı.
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ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri 'sanal ortamda hacklenemeyen' olarak tanımlanan kuantum internet planını kamuoyu ile paylaştı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, proje kapsamında kuantum mekaniği kullanarak mevcut ağlardan daha güvenli veri aktarımı sağlaması planlanıyor.
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Yapılan açıklamada "Kuantum veri aktarımının en önemli özelliği, bilginin iki konum arasında iletilirken ele geçirilmesinin son derece zor olmasıdır. Bilim insanları bu özelliği sanal ortamda hacklenemez ağlar yapmak için kullanmayı planlıyor" ifadelerine yer verildi.
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