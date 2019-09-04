Ameliyatsız erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'ın övgülerine cevap
İşte Benim Stilim yarışmasında tanınarak cinsiyet değiştirmesiyle gündem olan Neslihan Doğrusöz, Demet Akalın'ın övgülerine övgüleriyle karşılık verdi.
Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenen İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran son günlerde ameliyatsız cinsiyet değiştirmesi ile gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri izlemeye gitti.
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Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan adının Doruk olduğunu geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bu fotoğraf ile duyurmuş. Doğrusöz'e ünlü şarkıcı Demet Akalın'dan destek gelmişti.
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Sakal ektiren Neslihan Doğrusöz'e Demet Akalın, "Özgürce hissettiğin gibi. Acayip de yakışıklı" yorumunda bulunarak destek vermişti.
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Doğrusöz, Demet Akalın'ın bu desteğine karşılık Harbiye'deki konserini izlemeye giderek ünlü şarkıcıyı övgülere boğdu.
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