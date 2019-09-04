Ameliyatsız erkek olan Neslihan Doğrusöz'den Demet Akalın'ın övgülerine cevap

Yayımlandığı dönem birçok kişi tarafından severek izlenen İşte Benim Stilim yarışması ile adını duyuran son günlerde ameliyatsız cinsiyet değiştirmesi ile gündeme gelen Neslihan Doğrusöz, Demet Akalın'ın Harbiye Açıkhava'da verdiği konseri izlemeye gitti.