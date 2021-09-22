Ameliyata alınan Yıldız Tilbe'den sağlık durumuyla ilgili açıklama

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilmişti. Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi. Dün taburcu olan Tilbe, sevenlerine 'iyiyim' mesajını verdi.