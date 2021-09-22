Ameliyata alınan Yıldız Tilbe'den sağlık durumuyla ilgili açıklama
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle Ulus'taki özel bir hastanede operasyon geçirmişti. Dün taburcu olan şarkıcı, sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin pazartesi günü sabah saatlerinde Ulus'taki özel bir hastanede ameliyat olduğu öğrenilmişti. Tilbe'nin menajeri Haluk Şentürk yaptığı açıklamada, kadınsal bir rahatsızlık nedeniyle ünlü şarkıcının operasyon geçirdiğini söyledi. Dün taburcu olan Tilbe, sevenlerine 'iyiyim' mesajını verdi.
Ünlü şarkıcı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hepinize çok teşekkür ederim. Turp gibiyim Allah'a şükür" ifadelerini kullandı.
Yıldız Tilbe, pazar akşamı Bülent Ersoy ve Mustafa Keser'in sunduğu 'Benzemez Kimse Bize' adlı programa konuk olmuştu. Tilbe programdan bir gün sonra da ameliyat masasına yattı.