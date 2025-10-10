Ameliyat sonrası ilk paylaşım! Yasemin Şefkatli'nin sağlığı nasıl?

"KISA SÜREDE ESKİ TEMPOMA DÖNECEĞİM"

Başarılı geçen ameliyatın ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Şefkatli, şu notu yazdı, "Şükür çok iyiyim. Kısa bir dinlenme sürecinden sonra yeniden eski tempoma döneceğim. Dualarınız ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim."