Ameliyat sonrası ilk paylaşım! Yasemin Şefkatli'nin sağlığı nasıl?
İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses'le 2021 yılında evlenen Yasemin Şefkatli, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ameliyat masasına yattı.
İdo Tatlıses ile yaşadığı uzun ilişkiinin ardından hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli ikiz bebeklerini kucağına aldı. Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Şefkatli şimdi de kendisi ameliyat masasına yattı.
Göbek fıtığı operasyonu geçiren Şefkatli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. "Şükür çok iyiyim, kısa sürede eski düzenime döneceğim" sözleriyle hayranlarını rahatlattı.
FITIK AMELİYATI OLDU
2021 yılında İdo Tatlıses ile dünyaevine giren Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz haftalarda karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Başlangıçta basit bir grip yaşadığını düşünen Şefkatli, yapılan tetkiklerin ardından göbek fıtığı olduğunu öğrendi. Doktorlarının önerisiyle ameliyat kararı alan fenomen isim, bugün operasyon geçirdi.
"KISA SÜREDE ESKİ TEMPOMA DÖNECEĞİM"
Başarılı geçen ameliyatın ardından sosyal medya hesabından hastane odasından bir fotoğraf paylaşan Şefkatli, şu notu yazdı, "Şükür çok iyiyim. Kısa bir dinlenme sürecinden sonra yeniden eski tempoma döneceğim. Dualarınız ve güzel mesajlarınız için teşekkür ederim."