Ameliyat olacak deniyordu Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama

İki noktada pıhtı var: Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olmasının şu an söz konusu olmadığını belirten Kayuka, ünlü şovmenin toplardamar sistemindeki iki noktada pıhtı olduğunu belirtti. Bunun da aşırı baş ağrısına yol açtığını söyleyen kayuka, tedavinin devam ettiğini açıkladı.