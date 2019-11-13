Ameliyat olacak deniyordu Mehmet Ali Erbil'in doktorundan flaş açıklama
Geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve önceki gün ise ameliyat olacağı söylenen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu hakkında doktoru konuştu.
Banyoda kayıp düşmesi sonucu atlattığı kaçış sendromuna yeniden yakalanan ve 235 gün yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, taburcu olmuş ancak geçtiğimiz hafta yeniden rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.
Ünlü şovmen hakkında önceki gün çıkan haberlerde ise omurilik ameliyatı olacağı söylenmişti. Bu söylentiler üzerine Mehmet Ali Erbil'in doktoru Dr. Jan Klod Kayuka'dan son dakika açıklamalar geldi. Kayuka, haberleri yalanlayarak Erbil'in son durumundan bahsetti.
İki noktada pıhtı var: Mehmet Ali Erbil'in ameliyat olmasının şu an söz konusu olmadığını belirten Kayuka, ünlü şovmenin toplardamar sistemindeki iki noktada pıhtı olduğunu belirtti. Bunun da aşırı baş ağrısına yol açtığını söyleyen kayuka, tedavinin devam ettiğini açıkladı.
Ne olmuştu?
Mehmet Ali Erbil kaçış sendromu hastalığı nedeniyle yaklaşık 8 ay hastanede tedavi görmüş ve daha sonra temmuz ayında taburcu edilmişti. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından temmuz ayında hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, setlere dönerek sevenlerini heyecanlandırmıştı. Ancak Erbil'in son görüntüsü üzmüştü.