Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı

Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nu dolduran taraftarların Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla takımlarına destek verdiği görüntüler dikkat çekti. Tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşurken Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.