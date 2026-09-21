Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı

Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı

Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nu dolduran taraftarların Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla takımlarına destek verdiği görüntüler dikkat çekti. Beklenmeyen bu sahne görenleri gururlandırdı.

Serap Aydoğan
Serap Aydoğan
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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 1

Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında Diyarbakır Stadyumu'nu dolduran taraftarların Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla takımlarına destek verdiği görüntüler dikkat çekti. Tribünlerde coşkulu bir atmosfer oluşurken Amedspor, Beşiktaş'ı 3-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 2

Amedspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir sonuca imza attı.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 3

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşma öncesinde ve maç sırasında Diyarbakır Stadyumu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 4

Binlerce taraftar, ellerindeki Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla tribünlerde yerini aldı. Taraftarların takımlarına verdiği yoğun destek maç boyunca devam etti.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 5

AMEDSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Tribünlerin desteğini arkasına alan Amedspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 6

Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Diyarbakır ekibi, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.

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Amedspor tribünlerinde beklenmeyen sahne! Türk bayrakları dalgalandı - Resim: 7
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Amedspor Beşiktaş