Amca Salim Güran'ın silinen mesajları ifşa oldu! "Bunu okuyun, acil okuyun”

Amca Salim Güran’ın Narin’in ilk kaybolduğu günlerde, kendi çocukları ve yaşı küçük olan tüm yeğenlerini nasıl ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği ortaya çıktı. Güran’ın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ve bilgi almaya çalıştığı kaydedildi.