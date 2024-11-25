Amca Salim Güran'ın aracında neler bulundu? Kriminal rapor ortaya çıktı
Diyarbakır'da kaybolduktan sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın kullandığı araçta yapılan detaylı incelemede, aracın çeşitli yerlerinden alınan numunelerde Narin'in DNA'sının tespit edildiği belirtildi. Bu bulgu, savcılığın amcayı tutuklama kararında önemli bir rol oynadı.
Diyarbakır'da yaşanan yürek yakan Narin Güran cinayetinde önemli bir gelişme yaşandı. Amca Salim Güran'ın aracında yapılan kriminal inceleme raporunun detayları ortaya çıktı. Araçta Salim Güran ve katledilen Narin'in DNA'sının tespit edilmesinin ardından savcılık harekete geçmişti.
5 ARAÇ 29 AĞUSTOS'TA İNCELEMEYE ALINDI
Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 21 Ağustos günü kayıp olarak aranan Narin, 3 gün içinde bulunmayınca soruşturmanın seyri değişti. Adli bir vakaya dönüşen soruşturmada hemen 24 Ağustos günü baba Arif Güran’ın evinde incelemeler yapıldı. Narin’e ait bazı kıyafetler, kullandığı yastık ve battaniye gibi bazı eşyalar incelenmek üzere alındı. Evde de luminol çalışma yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, baba Arif Güran ve amca Salim Güran’ın kullandığı araçların içinde bulunan 5 aracı 29 Ağustos günü incelemeye aldı.
SALİM GÜRAN'IN ARACINA YAPILAN İNCELEMELER
Bu 5 araçta Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından mavi ışıkla yani luminol çalışma yapıldı. Yapılan tüm çalışmalar hazırlanan raporda tek tek sıralandı. Hazırlanan raporda amca Salim’in aracında incelenmek üzere alınan bulgular şöyle sıralandı;
1. Aracın arka bagaj sağ üst dış kısmından alındığı belirtilen svap
2.Aracın dış sağ üst tavan kısmından alındığı belirtilen swap
3. Aracın sol ön koltuk yan kısmından alındığı belirtilen ahşap sopa
4.Aracın sol ön koltuğuna ait belirtilen 3 parça halinde koltuk kılıfı