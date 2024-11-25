Amca Salim Güran'ın aracında neler bulundu? Kriminal rapor ortaya çıktı

5 ARAÇ 29 AĞUSTOS'TA İNCELEMEYE ALINDI

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 21 Ağustos günü kayıp olarak aranan Narin, 3 gün içinde bulunmayınca soruşturmanın seyri değişti. Adli bir vakaya dönüşen soruşturmada hemen 24 Ağustos günü baba Arif Güran’ın evinde incelemeler yapıldı. Narin’e ait bazı kıyafetler, kullandığı yastık ve battaniye gibi bazı eşyalar incelenmek üzere alındı. Evde de luminol çalışma yapıldı. Soruşturmayı derinleştiren Jandarma ekipleri, baba Arif Güran ve amca Salim Güran’ın kullandığı araçların içinde bulunan 5 aracı 29 Ağustos günü incelemeye aldı.