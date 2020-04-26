Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen hasta İsveç basınında büyük ses getirdi
İsveç'in Malmö kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek evine gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in Türkiye Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Türkiye'ye getirilmesi İsveç basınında büyük ilgi gördü.
İsveç'in önemli gazetelerinden Aftonbladet, "İsveç'te tedavi edilmedi, Türkiye'ye ambulans uçakla götürüldü" başlığıyla duyurduğu haberde, hastanın kızları Leyla ve Samira Gülüşken'in sosyal medyadan yardım çağrısı yaptığı hatırlatıldı.
Bu çağrıya Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, "Baban için hastanemiz, hekimlerimiz hazır."mesajıyla karşılık verdiği vurgulandı
Gazeteye açıklamalarda bulunan Gülüşken'in İsveç'te kalan kızı Leyla Gülüşken, hastalıktan dolayı babasının öleceğini sandıklarını söyledi.
Babasının Kovid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen eve gönderildiğini hatırlatan Gülüşken, çaresiz biçimde sosyal medyadan yardım istediğini ve Türkiye'nin yardıma çok çabuk cevap vererek hemen uçak gönderdiğini anlattı.