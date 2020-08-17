Amber Heard'ın cami fotoğrafı olay oldu 'Sutyen takmamış'

Johnny Depp ile yaşadığı sorunlar, atılan iftiralar, boşanma ve geçtiğimiz günlerde Londra'da görülen dava derken Amber Heard, tüm bunlardan sıyrılıp kendisini İstanbul'a attı. Bodrum'da denizin ve güneşin keyfini sürmenin ardından ise İstanbul'da tura çıktı. İstanbul için övgüler dizen ünlü yıldız camideki fotoğrafı ile dile düştü.