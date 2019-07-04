Amber Heard ve Johnny Deep davasına o da dahil oldu! Asansör görüntüleri ortaya çıktı!
Amber Heard ve Johnny Deep davasına James Franco'da dahil oldu. Franco ve Heard'ın asansör görüntüleri ortaya çıktı.
Ünlü çift Amber Heard ve Johnny Deep 2015 yılında evlenmişlerdi fakat ikilinin bu evliliği uzun sürmeyerek çift 2017'de boşanmıştı. Boşanma davasında Heard, Depp’in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bunun üzerine Deep ise adıl şiddetin kendisinin gördüğünü söylemişti.
Amber Heard ilk olarak 21 Mayıs 2016'da polise başvurup şiddet gördüğünü iddia ederek şikayetçi olmuştu. Polis evde şiddet izine rastlayamadı, Depp eşinin vücudundaki darp izlerinin makyaj olduğunu öne sürdü.
Heard ise eski eşinin kendisini rol arkadaşı James Franco'dan kıskanıp sinir krizi geçirdiğini iddia etti.
Uzun süre sessiz kalan Depp, önce Heard'ü evliyken kendisini milyarder Elan Musk'la aldatmakla suçladı sonra da itibarını zedelediği için 50 milyon dolarlık dava açtı.