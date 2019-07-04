Amber Heard ve Johnny Deep davasına o da dahil oldu! Asansör görüntüleri ortaya çıktı!

Ünlü çift Amber Heard ve Johnny Deep 2015 yılında evlenmişlerdi fakat ikilinin bu evliliği uzun sürmeyerek çift 2017'de boşanmıştı. Boşanma davasında Heard, Depp’in evliliklerinde kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Bunun üzerine Deep ise adıl şiddetin kendisinin gördüğünü söylemişti.