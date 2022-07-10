Amber Heard - Johnny Depp davası yeniden mi başlıyor? Bomba iddia...
Nisan ayında başlayıp Haziran ayında sona eren Johnny Depp - Amber Heard davası ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi. Eğer ortaya atılan iddialar gerçek çıkarsa, ünlü çiftin davası yeniden görülebilir.
2022'de Nisan ayında başlayan Johnny Depp Amber Heard davası, neredeyse her gün sosyal medyanın gündemindeydi. Özellikle canlı yayınlanan duruşma anları bir çok kişinin ilgisini çekiyordu.
2015 ile 2017 yılları arasında evli kalan çiftin davası 1 Haziran'da Johnny Depp'in lehine sonuçlanmıştı. Ancak mahkemenin sona ermesinin ardından Amber heard cephesinden yeni bir hamle geldi.
Eski eşi Johnny Depp'in kendisine açtığı iftira davasını kaybeden Amber Heard, avukatlarının hazırladığı 43 sayfalık önerge ile kararın geri çekilmesi için mahkemeye başvurdu.
Oyuncu, ikinci kez mahkemeye başvurarak, yanlış kişinin jüri koltuğunda oturduğunu öne sürdü.