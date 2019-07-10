Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi

Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatla Marmaris'e geldi.

Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi - Sayfa 1

Ege ve Akdeniz koylarını gezen Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Marmaris'in Selimiye Mahallesi açığına gelerek demir attı.

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Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi - Sayfa 2

Bir Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen 'Flying Fox' adlı ultra lüks yatta tatilini geçiren Bezos'un, dinlendiği öğrenildi.

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Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi - Sayfa 3

Özel müşterilerine tahsis edilen ultra lüks yatta helikopter dahi bulunurken; bazı tekne sahipleri merak edip daha iye görebilmek için yakınına kadar gitti.

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Amazon'un kurucusu Bezos'un tatil yaptığı yat Marmaris'te demirledi - Sayfa 4

Sahilde güneşlenen ve dinlenenler, büyüklüğüyle ilgi çeken yatın fotoğraflarını çekerek sosyal medyada paylaştı.

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