Amazon'un kurucusu Bezos'un lüks yatı Göcek'te demirledi!
Demirören Haber Ajansı
AMAZON'un kurucusu 55 yaşındaki Jeff Bezos'un, Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği 'Flying Fox' adlı lüks yatı, Fethiye Göcek'te açıklarında demirlendi.
Dünyanın en zengin iş adamlarından Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un yatı ‘Flying Fox’ Antalya ve Muğla kıyılarında dolaşıyor.
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Amerikalı girişimci, dünyanın en zengin iş adamı ve amazon.com'un kurucusu Jeff Bezos'a ait lüks yat Flying Fox, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yolculuğuna devam ediyor.
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Dünyanın en zengin iş adamı olarak bilinen Amazon’un sahibi 55 yaşındaki Jeff Bezos’un süper lüks yatı 'Flying Fox’da bulunan özel helikopteriyle Antalya ve Muğla’nın koylarını gezmeye devam ediyor.
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136 metre uzunluğunda ve 22,5 metre genişliğindeki mega yat, Süveyş Kanalı üzerinden Mısır, Yemen ve Umman’a devam edecek olan yolculuğunun Türkiye bölümünü sürdürüyor.
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