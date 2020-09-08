BIST 1.092
DOLAR 7,48
EURO 8,83
ALTIN 461,86

Amazon'da hayatları için savaşıyorlar! İşte yıkımın en acı fotoğrafları

Dünyanın en büyük yağmur ormanlarından Amazonlarda çıkan yangın sonrası ortaya çıkan görüntüler yürek burktu.

Brezilya’da Amazon ormanlarına özgü bir tür olan Rondon marmoseti Xita ile yeni doğmuş bebeği, bölgede aylardır süren orman yangınından yaralı bir şekilde kurtarıldı. Amazonlarda insanların neden olduğu habitat yıkımını çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdi.

112

Hüzünlü kahverengi gözlü minik bir maymun olan Xita, yeni doğan bebeğini sıkıca kavrıyor. İkisi de şu anda hayatları için savaşıyor.

212

Brezilya'nın Rondônia eyaletinin Amazon şehri Porto Velho'daki Clinidog kliniğinde çalışan veteriner hekimler, dünyanın en büyük yağmur ormanında çıkan yangınlardan kaçan anne ve bebeğin bir araba tarafından ezildiğine inanıyor.

312

Kliniğin sahibi Carlos Henrique Tiburcio, anne ve bebeğin geldiğinde sürekli çığlık attığını ve insanlardan korktuklarını söyledi.

412