Amazon'da hayatları için savaşıyorlar! İşte yıkımın en acı fotoğrafları

Brezilya’da Amazon ormanlarına özgü bir tür olan Rondon marmoseti Xita ile yeni doğmuş bebeği, bölgede aylardır süren orman yangınından yaralı bir şekilde kurtarıldı. Amazonlarda insanların neden olduğu habitat yıkımını çarpıcı bir biçimde gözler önüne serdi.