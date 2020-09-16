Amazon Prime artık Türkiye'de! İşte en iyi dizileri
ABD merkezli teknoloji şirketi Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime, Türkiye'de kullanıma girdi.
Amazon'un abonelik sistemi Amazon Prime Türkiye'ye geldi. 30 günlük deneme sürümüyle birlikte ve düşük ücretiyle dikkat çeken Amazon Prime uygulamasına dahil olan Prime Video'da, özel yapım birçok dizi bulunuyor.
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Amazon Prime abonelik ücreti aylık 7,90 TL olarak belirlendi. Söz konusu fiyata Prime Video ve Prime Gaming servisleri de dahil.
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İşte en iyi Amazon Prime dizileri...
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ABSENTIA
Bir seri katilin peşinden giderken iz bırakmadan kaybolan bir FBI ajanını konu alıyor. Altı yıl sonra ormandaki bir kulübede ölmek üzereyken ve geçmiş yıllara dair hafızası gitmiş hâlde bulunur. Eve döndüğünde, kocasının tekrar evlendiğini ve oğlunu başka bir kadının yetiştirdiğini, adının birkaç cinayete karıştığını öğrenir.
Imdb puanı: 7.3
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