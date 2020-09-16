Amazon Prime artık Türkiye'de! İşte en iyi dizileri

ABSENTIA

Bir seri katilin peşinden giderken iz bırakmadan kaybolan bir FBI ajanını konu alıyor. Altı yıl sonra ormandaki bir kulübede ölmek üzereyken ve geçmiş yıllara dair hafızası gitmiş hâlde bulunur. Eve döndüğünde, kocasının tekrar evlendiğini ve oğlunu başka bir kadının yetiştirdiğini, adının birkaç cinayete karıştığını öğrenir.

Imdb puanı: 7.3