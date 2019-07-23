Amazon ormanlarında ilkel Awa Kabilesi üyelerinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Brezilya Amazonu’nda yaşayan ilkel Awa Kabilesi üyelerinin görüntüleri kaydedildi. Dış dünyayla hiç temas kurmadıkları bilinen kabile üyeleri ormanın doğal kaynaklarına güveniyordu fakat doğal yaşamın yok edilmesi sonucunda türleri tehlike altında.
Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor.
Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.
Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa'lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi.
Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.
Awa'larla ilgili konuşan Flay şunları söyledi:
"Onlar hiçbir toplulukla temas kurmamış ve 519 yıldan fazla bir süre boyunca zorluklar yaşamış insanlar. Biz onlarla hiç temas kurmadık, ancak büyük ormanın derinliklerinde yaşadıklarını her zaman biliyorduk."