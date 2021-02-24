Amatör fotoğrafçı çekti Türk Uzay Ajansı ve NASA'ya gönderdi! Gökyüzünde ilginç nesne!
ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, yıldız fotoğrafı çekmeye giden Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, makinesini ayarlarken, huni biçiminde ilginç bir objenin fotoğrafını çekti. Fotoğrafın orijinalini hem Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdiğini belirten Altıntaş, "Böyle bir şeyi yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı.
Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti.
Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi.
Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.