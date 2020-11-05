Amasya'dan dünyada ihracat yapıyor işçiydi fabrikatör oldu!
AMASYA'da 18 yaşında bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başlayan Veysel Zengin'in, şimdi bir fabrika sahibi
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Veysel Zengin, işçi olarak başladığı iş hayatında bugün ihracat yapan bir fabrikanın sahibi oldu. İş hayatına 18 yaşında Ankara'da medikal ürünler üreten bir fabrikada işçi olarak atılan Zengin, birkaç yıl bu işi sürdürdü.
Hayalini kurduğu torna atölyesini 25 yaşında açan Zengin, iş hayatında zaman zaman sıkıntılar yaşasa da pes etmeyip işlerini geliştirdi.
Zamanla işini büyüten ve Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde bir kalıp fabrikası açan Zengin, bugün ankastre mutfak eşyalarında kullanılan parçalar ve tek kullanımlık medikal ürünler üretiyor.
Fabrikasında 50 işçiye istihdam sağlayan Zengin, Almanya, Rusya ve Özbekistan'a da ayda ortalama 130 bin dolarlık ihracat yaparak ülke ekonomisine katkı sunuyor.