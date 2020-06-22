Amasya'daki 1800 yıllık elma ağacı motifli mozaik görenleri büyüledi!

"Mozaikteki renkler misket elmasının tarihine ışık tutuyor": Amasya Turizm Derneği Başkanı Güngör Duran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin elmadan gelen ününün 1800 yıllık tarihi eserle pekiştirilmesinin çok değerli olduğuna işaret etti.