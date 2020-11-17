Amasya'da ümidini kestiği sırada rüyasında gördü 13 bin fidan dikti 600 ton sattı

52 yaşındaki Karan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Bizim evden hünnap hiç eksik olmaz” dediği şifa kaynağı bu meyvenin pekmez, püre ve lokumunu üreterek satmayı hedefliyor. Çinlilerin milyonlarca ton üretip bitkisel ilaç yapımı başta olmak üzere çeşitli alanlarda kullandıkları bu meyvenin Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamak ve katma değerini artırmak amacıyla girişimlerini sürdüren Karan, hiç şeker içermeyen püresi ile içindeki bütün şifayı barındıran pekmezinden üretmeye başladıklarına ayrıca lokumu içinde deneme yaptıklarını anlattı.