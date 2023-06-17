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Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

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Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

AMASYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan tırı Yeşilırmak nehrine uçmaktan köprü korkulukları kurtardı. Tır, iki köprünün arasındaki boşlukta sıkıştı kaldı. Vatandaşlar kazanın gürültüsünü deprem sandı.

Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

Edinilen bilgiye göre, İran’a gitmek üzere İstanbul’dan yolan çıkan İran uyruklu sürücü Ali Zareı yönetimindeki içecek yüklü tır, sabah saatlerinde Amasya merkez 55 Evler Mahallesi mevkiinde çift yönlü olan Yeşilırmak köprüsünde kontrolden çıktı.

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Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

Önce yol kenarındaki direğe, sonra da korkuluklara çarptı. İki köprünün arasındaki boşlukta sıkışıp kalan tırın sürücüsünü olay yerine gelen itfaiyeci ve polisler kurtardı.

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Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

“Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık”
Mahalle sakinlerinden Erkan Yavuz, “Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Direğe vurarak iki köprü arasında sıkışmış. Manevra yapmasaydı Yeşilırmak’a düşebilirdi” dedi. Tırı endişeyle izleyen Fırat Yolcu da, nehre düşme ihtimali karşısında büyük panik yaşadıklarını söyledi.

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Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...
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