Amasya’da tır Yeşilırmak’a uçmaktan son anda kurtuldu! Kaza gürültüsü deprem sanıldı...

“Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık”

Mahalle sakinlerinden Erkan Yavuz, “Deprem gibi büyük bir gürültüyle uyandık. Direğe vurarak iki köprü arasında sıkışmış. Manevra yapmasaydı Yeşilırmak’a düşebilirdi” dedi. Tırı endişeyle izleyen Fırat Yolcu da, nehre düşme ihtimali karşısında büyük panik yaşadıklarını söyledi.