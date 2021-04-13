'Ölürüm Türkiye’m' şarkısını ıslıkla söyleye söyleye buna öğretmiş. Biz de bir sabah baktık, işte kendisinin de tayini çıkmış. Bunu da bize verdi sağ olsun. Sabah bir uyandık Ölürüm Türkiye’m ıslık sesi geliyor bir yerden. Bir baktık ki bu Bitik adını verdiğimiz sultan papağanımız Ölürüm Türkiye’mi çalıyor. Bazen de İzmir Marşı’nı da çalıyor ıslık halinde.

Amasya'da papağan ıslıkla Ölürüm Türkiye’m parçasını söylüyor VİDEO