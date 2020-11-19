Amasya'da müzisyen aracı olmadan yapamıyor! 1974 model araca gelen teklif şaşırttı

Kilometre 52 binde: Müzisyen Hakan Pazar, "1974 model klasik murat 124 otomobil, uzun yıllardır şahsım tarafından kullanılıyor. Aracım 46 yıl önce fabrikadan çıktığı gibi bütün parçaları halen orijinalliğini korumaktadır. Aracıma hafta sonları binerek, şehir turu atıyorum. Onun dışında çok fazla trafiğe çıkarmıyorum. Bunun en büyük göstergesi de kilometresinin 52 binde olması." dedi.