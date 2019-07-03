Amasya'da kadınları taciz eden sapık hocanın evinden çıkanlara bakın!

Bazı hastalıklarına ve eşiyle arasında olan sıkıntılara çare arayan bir kadın, yakınlarının tavsiyesiyle gittiği O.İ'nin (75) kendisine cinsel saldırıda bulunduğu ve dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu. Kadının şikayeti üzerine Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.