Amasya'da eski köy okulu sinema salonu oldu



Yaklaşık bir ay içinde okul tadilatını yaptıklarını söyleyen Zehra Ercan da "Çocuklarımız için kütüphane var ve kitap okuyorlar. Biz de sinemamızda film izliyoruz. Ramazan ayında burada hep birlikte iftar yaptık. Taşova ilçemizde sinema salonu yok. Ama bizim köyümüzde var. Hayatında ilk defa burada sinemada film izleyen arkadaşlarımız var. Çok güzel, imece usulüyle, herkesin yardımıyla burayı bu hale getirdik. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bir yayla köyü burası. Bu yaptığımız çalışmanın bütün köylere de örnek olmasını dileriz" diye konuştu.