Amasya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan için kaleden top atışları yapıldı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı ise yaptığı paylaşımda, “Aziz milletimizin büyük teveccühü ile 3. kez Cumhurbaşkanlığı makamına seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi TBMM'de yemin ederek görevine başlamıştır. Türkiye yüzyılı ülkemize, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.