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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

Beslenme bozukluğu sebebiyle 140 kiloya çıkan Selahattin Özgen son haliyle şaşırttı. Ayakları bile küçülen adamı gören yakınları bile tanıyamıyor.

Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

AMASYA’da 140 kilo ağırlığındaki Selahattin Özgen, diyetisyeninin takibinde sağlıklı beslenme ve yaptığı fiziksel aktiviteyle 8 ayda 50 kilo vermeyi başardı.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

90 kiloluk görünümüyle bambaşka biri olan 68 yaşındaki Özgen’in ayakları da küçüldü, ayakkabı numarası 45’ten 43’e düştü.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

Diyetisyenin yolunu tutup harfiyen uyduğu tavsiyelerin yardımıyla fazla kilolarının yanı sıra kullandığı tansiyon ve diyabet ilaçlarından da kurtuldu.

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Amasya'da 8 ayda 50 kilo verdi son halini gören yakınları bile tanıyamadı

 Evli, 3 çocuk babası Özgen, “Nefes almam, kalp ritimlerim düzeldi. Hayat varmış” dedi.

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