Amasya'da 6 kişilik dolandırıcılık şebekesi çökertildi

İlçede yaşayan N.Ç., geçen nisan ayında polisi arayarak, kendisini telefonla arayarak, savcı olduğunu söyleyen bir kişinin, 'Kimlik bilgilerinin terör örgütü tarafından ele geçirildi' sözleri üzerine belirttiği adrese 450 bin TL bıraktığını daha sonra ise dolandırıldığını anladığını söyledi. Ayrıca kendisinden 100 bin TL daha istendiğini bildirdi. Bunun üzerine polis, N.Ç.'den, bu kişilere randevu vermesini istedi.