Amasra'da esrarengiz kaya! Balıkçılar denizden çıkardı dünyada eşi yok

"Ben Amasra tarihi ile ilgilendiğim için, aşağı yukarı buradaki taşların ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Büyük Liman’da benim gördüğüm bu taş buraya yabancı bir taştır. Limanda yürürken bana arkadaşlarım kayayı göstererek, denizden çıktığını söyledi.