Aman korona bu sözleri duymasın! Vatan hasreti ağır basan gurbetçiler resti çekti

"Ne olursa olsun insanın vatanında olsun"

Vatan hasreti ile bu yıl yeniden sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, “Finlandiya’dan geliyoruz, arkadaş İsveç’ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya’ya gideceğiz. Korona nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, koronaya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez insan bir tereddüde giriyor. Acaba gidiyim mi gitmeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. Korona olacaksak vatanımızda olalım” dediler.