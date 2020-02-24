Aman gripliyken bu besinlerden uzak durun!

Portakal Suyu

Portakal suyunın C vitamini deposu olduğu bir gerçek. Ancak portakalı ve suyunu hasta olmadan önce tüketmek gerekiyor. Eğer boğaz iltihabınız varsa hastayken içtiğiniz portakal suyundaki yoğun asit boğazınızı yakacaktır.Portakal suyunun ekşi asitliği genellikle canlandırıcıdır. Ama öksürdüğünüz veya soğuk aldığınızda, boğazınıza zarar verebilir.