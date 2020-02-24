Aman gripliyken bu besinlerden uzak durun!
Grip ve soğuk algınlığıyla mücadele ederken sadece dinlenmek ve ilaç kullanmak yetmiyor. Aynı zamanda bazı yiyecek ve içeceklerden kesinlikle uzak durulmalı!
Portakal Suyu
Portakal suyunın C vitamini deposu olduğu bir gerçek. Ancak portakalı ve suyunu hasta olmadan önce tüketmek gerekiyor. Eğer boğaz iltihabınız varsa hastayken içtiğiniz portakal suyundaki yoğun asit boğazınızı yakacaktır.Portakal suyunun ekşi asitliği genellikle canlandırıcıdır. Ama öksürdüğünüz veya soğuk aldığınızda, boğazınıza zarar verebilir.
Kahve
Özellikle mide virüsününüz varsa kahveden tüketmekten kaçının.Güçlü bir idrar söktürücü olan kahve, normalden çok tuvalete çıkıp susuz kalmanıza neden olabilir.Ayrıca, kafein aslında sindirim sisteminizdeki kasları uyarabilir ve ishalinizi daha yoğun hale getirebilir.
Şeker
Rafine şeker, bir mide virüsü ile uğraşırken daha da büyük bir sorun yaratır. Ayrıca şekerli gıdalar tüketmek kan hücrelerinin bakterilerle savaşma gücüne olumsuz etki edebilir.
Asitli İçecekler
Tıpkı kahvede olduğu gibi asitli içecekler de vücutta su kaybına neden oluyor.